Andare avanti dopo la perdita dei genitori per molte persone può essere davvero difficile La Dottoressa Marinella Cozzolino spiega perché
Per molte persone, affrontare la perdita dei genitori rappresenta una delle sfide più dure da superare. La Dottoressa Marinella Cozzolino ha commentato come, per alcuni, i genitori costituiscano un punto di riferimento stabile, un luogo di conforto e sicurezza. La riflessione si concentra sulla profondità del legame e sull’impatto emotivo di questa perdita, senza entrare in dettagli personali o deduzioni.
I miei genitori erano tutto per me, sono sempre stati un punto fermo, un porto sicuro dove rifugiarmi. Quest’anno li ho persi entrambi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra e purtroppo, sebbene sia una donna adulta, con una famiglia cui pensare, mi sento come bloccata. Non riesco a elaborare il lutto, a ripensare ai tanti bei momenti vissuti insieme con gioia e gratitudine. Mi resta un grande vuoto dentro e mi chiedo: come andare avanti? Giulia I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi anche › Quando muore un cane o un gatto. Consigli per l’elaborazione di un lutto ancora sottovalutato Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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