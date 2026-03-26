Per molte persone, affrontare la perdita dei genitori rappresenta una delle sfide più dure da superare. La Dottoressa Marinella Cozzolino ha commentato come, per alcuni, i genitori costituiscano un punto di riferimento stabile, un luogo di conforto e sicurezza. La riflessione si concentra sulla profondità del legame e sull’impatto emotivo di questa perdita, senza entrare in dettagli personali o deduzioni.

I miei genitori erano tutto per me, sono sempre stati un punto fermo, un porto sicuro dove rifugiarmi. Quest’anno li ho persi entrambi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altra e purtroppo, sebbene sia una donna adulta, con una famiglia cui pensare, mi sento come bloccata. Non riesco a elaborare il lutto, a ripensare ai tanti bei momenti vissuti insieme con gioia e gratitudine. Mi resta un grande vuoto dentro e mi chiedo: come andare avanti? Giulia I sentimenti del lutto: la guida dell’Airc sulle emozioni legate alla perdita X Leggi anche › Quando muore un cane o un gatto. Consigli per l’elaborazione di un lutto ancora sottovalutato Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Andare avanti dopo la perdita dei genitori per molte persone può essere davvero difficile. La Dottoressa Marinella Cozzolino spiega perché

Articoli correlati

Leggi anche: Come lasciarsi la rottura alle spalle e andare avanti dopo essere stati lasciati dal partner? Lo spiega la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta e sessuologa

Leggi anche: Perché molte persone si rifugiano nel cibo per far fronte a momenti difficili della vita? La Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta, spiega i meccanismi della fame nervosa

The girl saved the CEO with a kiss, was married and spoiled#cdrama

Tutti gli aggiornamenti su Dottoressa Marinella Cozzolino

Argomenti discussi: Felicità: ecco perché alla base c’è sempre il desiderio; In occasione della Giornata mondiale della felicità scopriamo con la Dottoressa Marinella Cozzolino psicoterapeuta perché implica sempre una scelta.

La psicologa risponde. Come andare avanti dopo un abbandonoEssere abbandonati è un’esperienza profondamente traumatica, molto simile a un tradimento e, per certi versi, lo è davvero. Si viene traditi in una promessa, in un’aspettativa, nell’idea dell’ultimo ... iodonna.it