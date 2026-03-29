Pensavo che sarei morta L’incredibile storia di Fabiana caduta nel pozzo profondo 15 metri in un parco a Roma

Una donna di 40 anni è caduta ieri nel Parco della Pace, nel quartiere periferico a sud-ovest di Roma, rimanendo intrappolata in un pozzo non segnalato e privo di recinzione. La disavventura si è verificata nel pomeriggio, quando la donna è finita in un'area profonda circa 15 metri. I soccorritori sono intervenuti per estrarla e prestarle assistenza.

Non era assolutamente segnalato, né recintato. E lei ci è caduta dentro. Fabiana Ferrante è la quarantenne romana caduta ieri pomeriggio in un pozzo nel Parco della Pace, nella periferia sud-ovest della Capitale. Salva per miracolo, perché rimasta impigliata in una trave all’interno del buco, profondo 15 metri. Secondo quanto riporta Il Messaggero se l’è cavata con una frattura del piede e un ematoma sulla coscia. A dare l’allarme il marito, che passeggiava con lei. Un rapido intervento dei vigili del fuoco ha permesso di tirarla fuori da lì, viva. «Stavo camminando, non l’ho proprio visto. C’era molta erba intorno», racconta al quotidiano romano. 🔗 Leggi su Open.online

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