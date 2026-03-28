Cade in un pozzo non segnalato nel parco della Pace a Roma | donna precipita per 15 metri

Una donna è caduta in un pozzo non segnalato nel parco della Pace a Roma, rimanendo intrappolata a circa quindici metri di profondità. La donna camminava con il marito quando è scivolata e si è agganciata a una trave, impedendole di risalire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per estrarla e prestare assistenza.

La donna, che stava camminando con il marito, è rimasta agganciata a una trave e bloccata a quindici metri di profondità. Ferita, è stata portata in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: Roma: donna cade in un pozzo, vigili del fuoco tentano di recuperarla a 15 metri di profondità Donna cade in un pozzo a Roma, intervengono i vigili fuocoUna donna è caduta in un pozzo all’interno del Parco della Pace in via di Monte Stallonara a Roma. Tutto quello che riguarda Cade in un pozzo non segnalato nel... Temi più discussi: Donna cade in un pozzo profondo 3 metri: corsa contro il tempo per salvarla; Caddi nel pozzo, mi salvò la mamma. Angelo 87 anni dopo ricorda il dramma; Le Iene: PELAZZA: Si poteva salvare il piccolo Vincenzo? Video; Mio figlio è stato ucciso e voglio giustizia, la storia del bambino caduto nel pozzo a Palazzolo finisce a le Iene. Profanatore cade in un pozzo e muore a 34 anni, mistero sulle cause: il delirio mistico, l'ossessione religiosa e l'allarme dei monaciUn volo di trenta metri nel buio di un pozzo ha messo fine alla vita di Vasyl Khomiak, 34enne di origine ucraina, all'interno dell'Eremo di ... msn.com Cade nel pozzo e muore, la madre: «Non era un satanista, pregava sempre. Sentiva le voci dei demoni ed era andato dai monaci per salvarsi»Sarà l’esame autoptici, a dover fornire le risposte definitive sulla tragica fine di Vasyl Khomiak. Il trentaquattrenne di origine ucraina è stato ritrovato ... leggo.it Simaxis, colto da malore mentre pedala: cade e muore sulla statale 388 x.com Drone armato cade in Libano, delicata operazione della Brigata Sassari per disinnescarlo: cosa è successo I militari hanno isolato e messo in sicurezza tutta l’area - facebook.com facebook