Fibremaxxing il nuovo trend di Tik Tok che prende di mira l’intestino

Su TikTok spunta un nuovo trend chiamato Fibremaxxing, che promette di migliorare l’intestino. Sono sempre di più le persone che si improvvisano esperte di salute, seguendo consigli e tecniche che circolano sui social. Molti utenti si chiedono se questa moda abbia basi scientifiche o sia solo un modo per attirare visualizzazioni. Nel frattempo, i medici avvertono di fare attenzione a non mettere in atto pratiche non testate, perché potrebbero essere dannose.

