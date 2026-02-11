Fibremaxxing il nuovo trend di Tik Tok che prende di mira l’intestino

Su TikTok spunta un nuovo trend chiamato Fibremaxxing, che promette di migliorare l’intestino. Sono sempre di più le persone che si improvvisano esperte di salute, seguendo consigli e tecniche che circolano sui social. Molti utenti si chiedono se questa moda abbia basi scientifiche o sia solo un modo per attirare visualizzazioni. Nel frattempo, i medici avvertono di fare attenzione a non mettere in atto pratiche non testate, perché potrebbero essere dannose.

Il mondo dei social media, e in particolare TikTok, è teatro di nuove tendenze che riguardano la salute e il benessere. L’ultima, denominata “fibremaxxing”, consiste nell’aumentare drasticamente l’apporto di fibre nella dieta. Il fenomeno, nato da un’ondata di ricette virali, solleva interrogativi sulla reale efficacia e sui potenziali rischi di un approccio eccessivo alla nutrizione, soprattutto se non supervisionato da professionisti. L’attenzione si concentra sull’importanza di un equilibrio alimentare e sulla necessità di un incremento graduale delle fibre, accompagnato da un’adeguata idratazione.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

