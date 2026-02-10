Giorno del Ricordo a Lecco il sindaco Gattinoni | Ricordiamo tutte le popolazioni martoriate
Il sindaco di Lecco, Gattinoni, ha partecipato questa mattina alla cerimonia del Giorno del Ricordo. In un clima di sobrietà, ha ricordato tutte le popolazioni che hanno subito sofferenze e violenze. La cerimonia si è trasformata in un momento di riflessione sulla storia e sulle sfide di oggi. Presenti cittadini e rappresentanti istituzionali, tutti uniti nel ricordare le vittime di quegli eventi.
Una cerimonia del Giorno del Ricordo che è stata l'occasione per un momento di forte riflessione politica e attualità. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, durante la commemorazione tenutasi nella mattinata di martedì 10 febbraio in piazza Cermenati, ha tracciato un parallelismo diretto tra le.🔗 Leggi su Leccotoday.it
