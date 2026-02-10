Giorno del Ricordo a Lecco il sindaco Gattinoni | Ricordiamo tutte le popolazioni martoriate

Il sindaco di Lecco, Gattinoni, ha partecipato questa mattina alla cerimonia del Giorno del Ricordo. In un clima di sobrietà, ha ricordato tutte le popolazioni che hanno subito sofferenze e violenze. La cerimonia si è trasformata in un momento di riflessione sulla storia e sulle sfide di oggi. Presenti cittadini e rappresentanti istituzionali, tutti uniti nel ricordare le vittime di quegli eventi.

