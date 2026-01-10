Bagnoli palo della luce si abbatte su auto | ferita gravemente una donna

Nel pomeriggio a Bagnoli, via Nuova, un palo della luce si è abbattuto su un'auto, provocando il ricovero di una donna, rimasta gravemente ferita. L'incidente, causato dal vento, ha causato scompiglio nella zona, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio delle autorità, mentre si attendono aggiornamenti sulle condizioni della donna.

Era ora di pranzo quando via Nuova Bagnoli è stata scossa da un forte rumore: a venire giù per il vento un palo della luce che ha travolto un'utilitaria, con all'interno una donna dai capelli bianchi.La signora è stata soccorsa dai passanti che hanno allertato i soccorsi. Sul posto il 118. Da. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

