Durante una riunione tecnica, il tecnico di 80 anni ha perso conoscenza ed è stato ricoverato in ospedale. Le sue condizioni sono attualmente stabili. Solo pochi giorni prima, aveva lasciato l'ospedale dopo essere stato curato e aveva partecipato a una partita di playoff.

Paura per Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Brescia, Inter e Shakhtar Donetsk, ora ct della Romania a 80 anni, è stato ricoverato due giorni prima della sua ultima partita, un'amichevole, contro la Slovacchia. Lucescu, che pochi giorni fa aveva regolarmente guidato la Romania a Istanbul perdendo 1-0 il playoff contro la Turchia di Montella e dicendo addio al sogno mondiale si è sentito male davanti ai giocatori, durante la riunione tecnica. I medici dell’ambulanza sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni: i battiti del polso sono tornati regolari durante il trasporto in ambulanza e ora si trova appunto in ospedale. A prestare i primi soccorsi a Lucescu e a chiamare l'ambulanza è stato il suo assistente, Florin Constantinovici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paura per Lucescu: sviene durante la riunione tecnica, ricoverato. Ora è in condizioni stabili

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