Calcio Romania | paura per Lucescu ricoverato in ospedale

Un'ottantenne allenatore di calcio, noto per aver guidato diverse squadre, è stato ricoverato in ospedale in Romania. La notizia è stata diffusa oggi e ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La sua condizione non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Roma, 29 mar. (askanews) – Paura per Mircea Lucescu, ottantenne ct della Romania e storico ex allenatore di Brescia, Inter e Shakhtar Donetsk. Durante una riunione tecnica prima dell’allenamento in vista dell’amichevole contro la Slovacchia, il commissario tecnico si è sentito male ed è svenuto davanti ai giocatori. Il suo assistente, Florin Constantinovici, ha prestato i primi soccorsi e chiamato l’ambulanza. I medici hanno stabilizzato Lucescu e lo hanno trasportato in ospedale, dove al momento si trova in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dai sanitari, si è trattato di una sincope dovuta a stanchezza e stress, e non di un preinfarto. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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