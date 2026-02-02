L’allenatore romeno Mircea Lucescu è stato ricoverato d’urgenza a Bucarest. L'80enne sta combattendo contro l’influenza che lo ha indebolito molto. Resterà in ospedale almeno tre giorni, dove farà vari esami anche per problemi al cuore. Lucescu, noto in Italia per aver guidato Inter, Reggiana, Pisa e Brescia, si trova in condizioni che richiedono attenzione medica.

Il suo sistema immunitario è indebolito a causa del freddo. Anche per questo motivo Mircea Lucescu, 80 anni, è stato ricoverato d’urgenza nel pomeriggio nell’Ospedale universitario di Bucarest dove resterà almeno tre giorni. La notizia è stata riportata dal sito sportivo Fanatik. Il commissario tecnico della nazionale romena, che in Italia, - tra le altre - ha allenato Pisa, Brescia, Reggiana e Inter, si è sottoposto a un controllo cardiologico resosi necessario a causa di una grave influenza: malattia cui la terapia antibiotica non sta rispondendo. Il direttore tecnico della Federazione romena, Mihai Stoichita, ha detto che Lucescu "andrà di nuovo all’estero per fare alcuni esami". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lucescu ricoverato d'urgenza a Bucarest: l'influenza lo sta debilitando

Mircea Lucescu è stato ricoverato in ospedale a causa di un’intensa influenza, con febbre che ha raggiunto i 39 gradi.

