Si schianta con l’auto contro un albero | morto un 52enne

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Rimini, intorno alle 5. Un uomo di 52 anni ha perso il controllo dell’auto, che è uscita di strada e si è schiantata contro un albero in via Dario Campana, all’incrocio con via Duca Delli Abruzzi. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. La vittima ha purtroppo perso la vita sul luogo dell’incidente.

Rimini, 4 gennaio 2026 – Tragedia questa mattina alle prime luci dell'alba a Rimini. Attorno alle 5 un'auto, con a bordo un uomo di 52 anni, è uscita di strada, per cause ancora in corso di accertamento, andando a schiantarsi contro un albero in via Dario Campana in corrispondenza dell'incrocio con via Duca deli Abruzzi. Trovato morto dai soccorritori. Il conducente è stato trovato senza vita dai soccorritori all'interno dell'abitacolo. L'ipotesi è che l'uomo sia stato colto da un malore improvviso mentre era alla guida della vettura perdendo quindi il controllo e terminando la corsa contro l'albero.

