giustizia e pace in terra santa incontro ad arezzo con il cardinale pierbattista pizzaballa

Arezzo, 21 gennaio 2026 – Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, Rondine Cittadella della Pace e Caritas diocesana hanno il piacere di invitare la cittadinanza all’evento “Giustizia e Pace in Terra Santa”, con la partecipazione straordinaria del cardinale Pierbattista Pizzaball a, Patriarca latino di Gerusalemme. L’incontro si terrà il 14 febbraio alle 15.30 nella basilica di San Francesco e sarà occasione preziosa per approfondire l’attuale situazione in Terra Santa, la condizione dei cristiani, riflettere insieme sulle possibili vie per una pace duratura basata sulla giustizia e su cosa ciascuno di noi può fare per dare speranza alla pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Argomenti discussi: Mese della Pace: le iniziative in Diocesi; Pace: Macomer, 800 persone in marcia. Cuore disarmato e ricerca di giustizia sociale; Pace e giustizia nell’azione diplomatica della Santa Sede; Pace e giustizia nell’azione diplomatica di fronte alle nuove sfide.

