Bergomi si confessa | Che emozione la chiamata del Coni Lo spirito olimpico mi ha avvolto! Guardavo San Siro e pensavo questo…

Bergomi si lascia andare e racconta l’emozione di ricevere la chiamata del Coni. Ricorda di aver guardato San Siro e di aver sentito dentro lo spirito olimpico che lo ha avvolto. Intervistato dal Corriere della Sera, il ex calciatore ha parlato della cerimonia di apertura di Milano-Cortina, a cui ha partecipato insieme a Baresi.

Giuseppe Bergomi, storico capitano dell'Inter e campione del mondo 1982, racconta al Corriere della Sera l'emozione vissuta durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. A San Siro, il "suo" stadio, ha portato la fiaccola olimpica al fianco di Franco Baresi, bandiera del Milan. LA CHIAMATA DEL CONI «Un'emozione incredibile, un'atmosfera mai provata. Un mese fa, mi ha chiamato il presidente Buonfiglio.

