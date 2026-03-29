Un appassionato di Formula 1 ha attirato l'attenzione grazie alle sue auto in miniatura che hanno coinvolto piloti noti. Le sue creazioni, realizzate con cura e attenzione ai dettagli, sono state apprezzate da Leclerc e Kimi Antonelli. La passione per il motorsport si manifesta attraverso questi modellini, che sembrano riprodurre fedelmente le vetture reali.

Un incontro con Antonelli che è il culmine di mesi di lavoro meticoloso, precisione artigianale e cura dei dettagli di uno studente ferrarese di 22 anni Non è solo questione di bulloni, resina o pellicole millimetriche. È questione di passione pura, quella che trasforma un modellino in scala in un frammento di realtà capace di emozionare. Sabato scorso a Bologna, Nicolò Furicchia, 22 anni di Ferrara, studente universitario in Economia, ha vissuto uno di quei momenti che ogni appassionato sogna: consegnare al giovane talento F1 Mercedes Andrea Kimi Antonelli, il modellino della sua prima macchina stradale, una Mercedes-Amg GT 63. Possiamo definirla una vera e propria opera d’arte che ha sicuramente incantato il pilota. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Passione maniacale per la F1, Nicolò conquista Leclerc e Kimi Antonelli con le sue auto in miniatura

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