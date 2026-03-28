Gp del Giappone di F1 le qualifiche | Kimi Antonelli in lotta per la pole Leclerc terzo nelle ultime prove libere

A Suzuka si sono svolte le qualifiche del Gran Premio del Giappone di Formula 1, con Kimi Antonelli che si è battuto per la pole position e Charles Leclerc che ha concluso terzo nelle prove libere. Le Mercedes si sono confermate più veloci rispetto agli altri, con un’auto che si prepara a sfidare il compagno di squadra Russell nella corsa alla prima posizione.

Fra qualche istante monoposto in pista, inizia la lotta per la pole Nelle ultime prove Libere la Ferrari è riuscita a mettersi alle spalle della Mercedes, battendo così la McLaren che fino a quel momento si era imposta come la seconda forza del weekend. Il team campione del mondo in carica ha avuto dei problemi, con Lando Norris costretto a girare per soli 24 minuti a causa di un problema con le batterie. Kimi Antonelli è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere. Il 19enne pilota italiano della Mercedes, reduce dal trionfo in Cina, ha preceduto il compagno di scuderia britannico George Russell. Terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, quarta la McLaren di Oscar Piastri davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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