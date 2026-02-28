giornata speciale per la cultura musei aperti e ingressi gratuiti e il passaporto fa vincere premi

Domani si conclude la quarta edizione della Festa dei Musei, un’iniziativa promossa dal Sistema Musei di Maremma che permette di visitare gratuitamente diversi istituti della provincia. Per l’occasione, i musei rimarranno aperti con ingressi gratuiti e, in alcuni casi, verranno messi in palio premi legati al passaporto culturale. È una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio locale.

Terzo e ultimo appuntamento domani con i musei a ingresso gratuito in provincia, grazie alla quarta edizione della ’ Festa dei Musei ’ organizzata dal Sistema Musei di Maremma. Sono 22 i musei aperti per l’occasione: dai musei archeologici a quelli minerari, da quelli dedicati all’arte medievale, moderna e contemporanea fino ai musei naturalistici, distribuiti su tutto il territorio provinciale (Colline metallifere, area grossetana, Amiata, Colline dell’Albegna e del Tufo). In programma visite guidate, mostre, laboratori didattici, incontri e aperture straordinarie. L’elenco completo dei musei aderenti e degli eventi previsti è consultabile sul sito: www. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Musei statali aperti durante le festività natalizie: il calendario del Ministero della Cultura con ingressi gratuiti per la domenica al museoIl Ministero della Cultura ha comunicato le date di apertura dei luoghi della cultura statali durante le festività natalizie.

Musei gratuiti la prima domenica dell'anno e aperti per l'EpifaniaSaranno aperti e gratuiti tutti i civici musei il 4 gennaio, prima domenica dell'anno.

