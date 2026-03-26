Archeologia extragalattica ricostruita per la prima volta la storia di una galassia a spirale

Recentemente è stata ricostruita per la prima volta la storia completa di una galassia a spirale situata in una costellazione lontana dalla nostra. Gli studi hanno permesso di ricostruire 12 miliardi di anni di evoluzione di questa galassia, identificando dettagli sulla sua formazione e sviluppo nel corso del tempo. Questa scoperta rappresenta un passo avanti nel campo dell’archeologia extragalattica.

Roma, 26 marzo – Come ricucire 12 miliardi di anni di storia di una galassia esterna alla nostra, la NGC 1365, costellazione della Fornace. L’ interstellar dell’archeologia, un’indagine scientifica extragalattica da film hollywoodiano. C’è chi scava la terra per far riaffiorare le tracce delle civiltà antiche: il team del Center for AstrophysicsHarvard & Smithsonian ha estratto le "impronte" dell'ossigeno per mappare l'evoluzione di un colosso a spirale. Lo studio che è risultato dalla ricerca, pubblicato su Nature Astronomy, dà uno spazio inedito a un metodo innovativo: l’uso della chimica dei gas come fossili per capire se la storia della Via Lattea sia un'eccezione straordinaria o un percorso comune nell'universo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Archeologia extragalattica, ricostruita per la prima volta la storia di una galassia a spirale Articoli correlati Leggi anche: Scoperta dai ricercatori universitari Cloud-9, la prima galassia fantasma della storia Maxiprocesso, una rivoluzione nella storia giudiziaria italiana: per la prima volta si colpì la mafia in quanto taleQuarant’anni fa, il 10 febbraio 1986, si svolse a Palermo – davanti alla Corte d’assise – la prima udienza del Maxiprocesso contro vari mafiosi... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Archeologia extragalattica Temi più discussi: Ricostruita la storia di una galassia a spirale: è il primo esempio di archeologia extragalattica; Scienze, ricostruita storia di una galassia a spirale: è il primo esempio di 'archeologia extragalattica' | Sk; Archeologia Galattica: Ricostruita la Storia di NGC 1365; fusione tra galassie. Archeologia extragalattica, ricostruita per la prima volta la storia di una galassia a spiraleLo studio del Center for Astrophysics/Harvard & Smithsonian pubblicato su Nature Astronomy: l'abbondanza di ossigeno nella galassia NGC 1365 è stata usata come traccia fossile per capirne l’evoluzio ... quotidiano.net Ricostruita storia di galassia a spirale: primo esempio di archeologia extragalatticaLeggi su Sky TG24 l'articolo Ricostruita storia di galassia a spirale: primo esempio di 'archeologia extragalattica' ... tg24.sky.it Per la prima volta, gli astronomi sono riusciti a ricostruire 12 miliardi di anni di storia di una galassia esterna alla nostra, la NGC 1365 (nella costellazione della Fornace), usando l'archeologia extragalattica https://shorturl.at/Bg0kA - facebook.com facebook