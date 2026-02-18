I cantieri sul lungomare | Varchi pronti a Pasqua

I lavori sul lungomare sono stati avviati per migliorare la viabilità e le strutture turistiche, causando temporanei disagi ai residenti e ai Visitatori. Il cantiere principale in piazzale Toscanini procede rapidamente, con l’obiettivo di riaprire un tratto del lungomare prima di Pasqua, come richiesto da bagnini e albergatori della zona. Questa decisione mira a favorire l’afflusso di turisti durante le festività.

Accelera il maxi cantiere in piazzale Toscanini e dintorni. Un tratto del lungomare riaprirà già alcuni giorni prima di Pasqua, come chiedevano bagnini e albergatori della zona. "Non possiamo cominciare la stagione turistica con il lungomare completamente chiuso per i lavori, senza accessi agli hotel e alla spiaggi – avevano detto pochi giorni fa alcuni operatori, preoccupati per l’andamento del cantiere – Vanno almeno riaperti i varchi". Sarannno accontentati. Facendo il punto sui lavori alla rete fognaria in corso, Comune ed Hera hanno assicurato ieri che "un tratto del lungomare, quello tra via Voce della luna e piazzale Toscanini, sarà riaperto entro fine marzo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

