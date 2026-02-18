I cantieri sul lungomare | Varchi pronti a Pasqua
I lavori sul lungomare sono stati avviati per migliorare la viabilità e le strutture turistiche, causando temporanei disagi ai residenti e ai Visitatori. Il cantiere principale in piazzale Toscanini procede rapidamente, con l’obiettivo di riaprire un tratto del lungomare prima di Pasqua, come richiesto da bagnini e albergatori della zona. Questa decisione mira a favorire l’afflusso di turisti durante le festività.
Accelera il maxi cantiere in piazzale Toscanini e dintorni. Un tratto del lungomare riaprirà già alcuni giorni prima di Pasqua, come chiedevano bagnini e albergatori della zona. "Non possiamo cominciare la stagione turistica con il lungomare completamente chiuso per i lavori, senza accessi agli hotel e alla spiaggi – avevano detto pochi giorni fa alcuni operatori, preoccupati per l’andamento del cantiere – Vanno almeno riaperti i varchi". Sarannno accontentati. Facendo il punto sui lavori alla rete fognaria in corso, Comune ed Hera hanno assicurato ieri che "un tratto del lungomare, quello tra via Voce della luna e piazzale Toscanini, sarà riaperto entro fine marzo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Ancona 2026: Cantieri sul lungomare, doppio senso e parcheggi al centro del piano per imprese e turisti.Ancona si appresta a cambiare volto nel 2026.
A14, Marchigiani rimborsati per i cantieri: pedaggio cashback tra Pedaso e Grottammare fino a Pasqua.Gli automobilisti marchigiani che usano l’autostrada A14 tra Pedaso e Grottammare riceveranno un rimborso sul pedaggio fino a Pasqua, a causa dei disagi provocati dai lavori nella galleria Vinci di Cupra Marittima.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dopo le proteste degli operatori di Bellariva, Comune ed Hera rassicurano Primo tratto riaperto a fine marzo, i lavori si concluderanno a maggio.
PSBO: sul lungomare traffico in tilt per mesi in cambio di altri due belvedere. A Bellariva accessi alla spiaggia entro Pasqua, il 15 maggio via i cantieri dal tratto Di ...I cantieri delle vasche Rodella e Colonnella 2 procedono in vista della restituzione della viabilità a cittadini, imprese e turisti. A Bellariva entro Pasqua saranno garantiti gli accessi alle spiagge ... riminiduepuntozero.it
