Il lungomare di Salerno a Torrione si sta ancora lentamente abbassando. La passeggiata vicino al giardino di Asia e agli amici del mandorlo continua a cedere, lasciando le persone a chiedersi cosa succeda e quanto possa peggiorare la situazione. La zona, già danneggiata, mostra segni di cedimento e le autorità stanno monitorando da vicino. Nessun intervento immediato è stato annunciato, ma il rischio di ulteriori crolli preoccupa residenti e passanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua a venire giù la passeggiata del lungomare di Salerno a Torrione nei pressi del giardino di Asia e degli amici del mandorlo. La zona, transennata e messa in sicurezza da quando si è aperta una vistosa voragine in uno dei tratti più vicini alla spiaggia, continua a registrare vissuti cedimenti visibili anche ad occhio nudo.Le onde alte e il mare in burrasca non danno tregua all’area su cui urge una messa in sicurezza più efficace. E non solo per il tratto del lungomare Tafuri, perché a preoccupare cittadini e residenti è anche la caduta di massi dal Forte la carnale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Salerno, il lungomare a Torrione continua a sprofondare

Approfondimenti su Salerno Lungomare

Una voragine di tre metri si è aperta questa mattina nell’area dei giardinetti di Torrione, nel lungomare di Salerno.

L’assessore Rocco Galdi ha subito messo in atto un intervento dopo il cedimento in via Ligea e nelle strade vicine, tra via Calenda e Torrione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Salerno Lungomare

Argomenti discussi: Mareggiata a Salerno, pattinodromo sul lungomare sempre più a rischio; Maltempo a Salerno, nuove frane al costone del lungomare Tafuri: a rischio il pattinodromo; Lungomare Tafuri, cittadini oltre le transenne nell’area crollata; Salerno, crollo sul lungomare di Torrione: la dura denuncia del M5S contro la malagestione.

Il lungomare di Salerno cade a pezzi: si apre una nuova voragine di 3 metri scavata dal mareI segnali c’erano stati già nella serata di lunedì, tanto da costringere il settore mobilità ad interdire il passaggio sull’area del lungomare Marconi a ... ilmattino.it

Stefano Accorsi pazzo di Salerno: il jogging sul lungomare infiamma i socialNei suoi ultimi post su Instagram, Accorsi ha documentato la sua sessione di running, mostrandosi sorridente e decisamente in forma, con lo splendido panorama del golfo di Salerno a fare da cornice ... salernotoday.it

Solo per chi ama Salerno. Stereophonics · Have A Nice Day. Corsa mattutina a Salerno... chi è il runner misterioso .. Il lungomare di Salerno è il posto perfetto per ricaricare le pile. Tra i runner del mattino c'è un volto iconico del nostro cinema che si tiene in fo facebook

Recenti mareggiate sul lungomare Tafuri di Salerno hanno provocato ulteriori frane del costone su cui insiste un pattinodromo. La struttura era stata interessata dal crollo di un muro di contenimento già nell'ottobre 2025. x.com