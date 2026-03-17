Per una Pasqua stellata al resort di Antonino Cannavacciuolo bisogna spendere oltre 3mila euro
Per la Pasqua, Villa Crespi, il resort dello chef tristellato Antonino Cannavacciuolo, propone un soggiorno che supera i 3.000 euro. La struttura, famosa per la sua cucina stellata, mette a disposizione dei clienti un pacchetto speciale per le festività. Il prezzo comprende probabilmente anche il menu e i servizi offerti dalla dimora.
Villa Crespi, la dimora culinaria dello chef tristellato Antonino Cannavacciuolo, offre uno speciale pacchetto per Pasqua: quanto costa trascorrere le feste di primavera nel resort di lusso?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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