Per una Pasqua stellata al resort di Antonino Cannavacciuolo bisogna spendere oltre 3mila euro

Da fanpage.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Pasqua, Villa Crespi, il resort dello chef tristellato Antonino Cannavacciuolo, propone un soggiorno che supera i 3.000 euro. La struttura, famosa per la sua cucina stellata, mette a disposizione dei clienti un pacchetto speciale per le festività. Il prezzo comprende probabilmente anche il menu e i servizi offerti dalla dimora.

Villa Crespi, la dimora culinaria dello chef tristellato Antonino Cannavacciuolo, offre uno speciale pacchetto per Pasqua: quanto costa trascorrere le feste di primavera nel resort di lusso?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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