Stasera alle 21,15 al Teatro Aurora di Scandicci si tiene uno spettacolo con Paolo Kessisoglu, che presenta la performance intitolata

Chiude la rassegna Auroradisera. Oggi (ore 21,15) al Teatro Aurora di Scandicci Paolo Kessisoglu porta in scena ’Sfidati di me’. Uno spettacolo ‘grandi firme’ diretto da un altro grande della comicità italiana come Gioele Dix e scritto dallo stesso Kessisoglu con Giorgio Terruzzi, giornalista e autore di tanti artisti, Claudio Bisio e Diego Abatantuono solo per citarne alcuni. Un finale ad alta intensità per la ormai storica rassegna frutto della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e il Comune di Scandicci. Paolo Kessisoglu, in questo spettacolo lei indaga il rapporto padre-figlio. Cosa dobbiamo aspettarci? "Il monologo è ambientato in un pronto soccorso, dove un padre arriva per capire quali siano le condizioni del figlio, ricoverato dopo un incidente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Paolo Kessisoglu sul palco: "Viaggio tragicomico nell’animo di un padre"

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Scandicci, Paolo Kessisoglu porta in scena ‘Sfidati di me’Firenze, 23 marzo 2026 – Uno spettacolo intenso e divertente sul mistero che separa due generazioni.

Aggiornamenti e notizie su Paolo Kessisoglu

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Lui e Gasparri sono ormai come Mondaini e Vianello. Cinque anni che litigano, hanno già fatto pace due volte. Finirà che li vedremo insieme a diMartedì a prendere per il ...L'attore commenta il rapporto con l'eterno partner Luca Bizzarri e svela retroscena sul duello social con il senatore ... ilfattoquotidiano.it

Paolo Kessisoglu, un papàL’attore venerdì a Cagli con lo spettacolo ’Sfidati di me’ sul rapporto con i figli . msn.com

Terzo sold out e ultimo appuntamento con la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Boccaccio! Paolo Kessisoglu ho portato sul palco il suo monologo "Sfidati di me" , un dialogo intenso e divertente su un rapporto, spesso complesso, tra un padre e un figlio - facebook.com facebook

Paolo Kessisoglu: «Gino Paoli Era scontroso, ma c'era. Bizzarri contro Gasparri Una manfrina che va avanti da cinque anni» x.com