Milano ha ottenuto la qualificazione alla finale scudetto di volley femminile dopo aver battuto Scandicci in quattro set, con un punteggio di 3-1. La squadra milanese affronterà Conegliano nella serie per il titolo di campione nazionale, che si giocherà nel mese di aprile. La partita ha visto protagonisti alcuni giocatori chiave, tra cui Paola Egonu, che ha contribuito con punti decisivi.

Milano si è qualificata alla finale scudetto di volley femminile, chiudendo per 3-1 la serie contro Scandicci e guadagnandosi così il confronto con Conegliano che metterà in palio il tricolore durante il mese di aprile. Le meneghine si sono imposte per 3-1 (28-26; 19-25; 25-21; 25-22) nella gara-4 andata in scena di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud e avranno la possibilità di lottare per la conquista del titolo per la quarta volta nella propria storia dopo aver perso proprio contro le Pantere nel 2022, 2023 e 2025. Le ragazze di coach Stefano Lavarini, terze al termine della regular season, hanno eliminato la seconda forza della Serie A1 e si sono così qualificate anche alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paola Egonu vulcanica a suon di punti e Milano vola in finale scudetto! Scandicci ko, rivincita all’orizzonte

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