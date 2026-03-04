Milano si è qualificata alle semifinali scudetto di volley femminile, vincendo le due partite dei quarti contro Vallefoglia. Paola Egonu ha spiccato con prestazioni dirompenti, mentre Anna Danesi si è dimostrata molto solida in campo. La squadra milanese ha così conquistato la qualificazione, lasciando fuori Vallefoglia dopo questa serie.

Milano si è qualificata alle semifinali scudetto di volley femminile, chiudendo in due partite la serie dei quarti contro Vallefoglia. Dopo aver travolto le marchigiane con un secco 3-0 di fronte al proprio pubblico dell’Allianz Cloud appena tre giorni fa, le meneghine si sono replicate alla Vitifrigo Arena di Pesaro: un altro schiacciante 3-0 (25-20; 25-19; 25-22) e il diritto di proseguire il proprio cammino nei playoff che assegnano il tricolore. La terza forza della regular season di Serie A1 ha liquidato in maniera perentoria la sesta classificata del campionato, fornendo una prova di caratura tecnica e agonistica anche al di sopra delle aspettative della vigilia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paola Egonu dirompente, Anna Danesi granitica e Milano guadagna la semifinale scudetto: Vallefoglia ko

