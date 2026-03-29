Andrea Pancaldi ha chiesto alla giunta di chiudere il Circondario, pronunciandosi pubblicamente contro le decisioni dell’amministrazione in carica. In passato, aveva sostenuto l’amministrazione uscente, candidata con la lista Coraggiosa, ma recentemente ha criticato le sue scelte. Ora si presenta con la civica di Ezio Roi, assumendo una posizione di contrasto rispetto alle decisioni attuali dell’amministrazione comunale.

Andrea Pancaldi in campo con la civica di Ezio Roi, dopo una dose di critiche all’operato dell’Amministrazione uscente che invece aveva sostenuto alle precedenti elezioni comunali candidandosi con la lista Coraggiosa. Le critiche toccano la governance locale, e in particolare la gestione del territorio. "Parlo con cognizione di causa – ci tiene a sottolineare Pancaldi –. Alle scorse elezioni avevo sostenuto il sindaco Marco Panieri tra le fila di Coraggiosa. Siamo stati determinanti per l’elezione della vicesindaca Elisa Spada, la quale però è passata immediatamente al Pd, mentre Samachini ha subito cambiato nome al gruppo. Il mio voto a questa amministrazione è zero". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pancaldi sferza la giunta: "Chiudere il Circondario"

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