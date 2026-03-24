La Titan di Finale piange Pancaldi | Ottimo ragazzo

Mentre prosegue l’indagine sulla dinamica dell’ incidente che ha portato alla morte del 35enne Alessandro Pancaldi, Scortichino di Bondeno e Finale piangono la giovane vittima. "Quando viene a mancare una giovane vita – ha commentato il sindaco di Finale Claudio Poletti - è un lutto per tutta la comunità. Siamo vicini alle famiglie ed esprimiamo le condoglianze di tutta l’amministrazione". I ricordi, intanto, si mescolano al dolore di quanti lo hanno conosciuto. Pancaldi, che aveva conseguito il diploma all’Ipsia di Cento (Fe), negli ultimi anni aveva iniziato a lavorare alla Titan Italia di Finale, prima con contratto di lavoro "somministrato" dal maggio 2021 e dal 1° luglio 2022 assunto definitivamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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