Rimpasto di Giunta più vicino | spiragli per chiudere in fretta la verifica ma scintille tra socialisti e Azione

Il rimpasto di Giunta si avvicina, causando tensioni tra socialisti e Azione. Dopo la riunione a Palazzo di Città, i politici sperano di chiudere rapidamente la verifica, prima del voto sul Bilancio. La discussione si è concentrata sulle divergenze tra le forze di maggioranza, mentre si cerca di evitare ulteriori ritardi. La sindaca ha ascoltato le richieste di entrambi i gruppi, cercando un accordo che possa evitare nuove crisi. La strada verso la soluzione rimane ancora incerta.

Le forze politiche confidano di archiviare la crisi prima del fatidico voto sul Bilancio. Riunione aggiornata alla settimana prossima A parte qualche versione contrastante, in tanti si dicono soddisfatti dell'esito del tavolo, aggiornato alla settimana prossima, segno tangibile di una discussione in atto. Se si tratti o meno di 'strategia', in una fase particolarmente delicata in cui la sindaca prova a frenare le fughe di notizie, sarà solo il tempo a dirlo. Il principio su cui tutti concordano è il progetto di riferimento, vale a dire lo schema del campo largo a livello regionale e nazionale, per restituire pari dignità a tutte le anime della maggioranza e garantire stabilità al giro di boa.