Pamela l’amico chiarisce | Dai carabinieri ma solo informalmente

Un amico di Francesco Dolci ha dichiarato ai carabinieri che le sue dichiarazioni sono state fatte in modo informale. Nel frattempo, si sono registrate ripetute minacce, lesioni e aggressioni nei confronti di Dolci, secondo quanto riferito dal legale dell’uomo. La vicenda riguarda anche una profanazione avvenuta a Strozza, di cui si sta occupando l’autorità giudiziaria.

IL CASO. Dopo la profanazione a Strozza, la nota del legale di Francesco Dolci: «Nei suoi confronti ripetute e quasi quotidiane minacce, lesioni personali, aggressioni». Si indaga sul macabro gesto avvenuto al cimitero d Strozza dove il corpo di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa dall’ex, è stato profanato. I carabinieri del Nucleo investigativo di Bergamo, coordinati dal pm Giancarlo Mancusi, sono al lavoro mentre il legale della famiglia non esclude «che dietro il raccapricciante episodio possano celarsi una mente pericolosa» e un atto riconducibile «a dinamiche di possesso deviate e a un pensiero disturbato e ossessivo nei confronti di Pamela, della sua immagine e della sua identità». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Pamela, l’amico chiarisce: «Dai carabinieri ma solo informalmente» Articoli correlati Autovelox, su 11mila informalmente rilevati solo mille sono omologatiSu circa 11mila autovelox informalmente rilevati in Italia, solo poco più di mille risultano già conformi ai requisiti di omologazione, si tratta di... Leggi anche: Spara alla moglie ma colpisce il televisore, poi si presenta da solo dai carabinieri Tutti gli aggiornamenti su Pamela l'amico chiarisce Dai... Argomenti discussi: Pamela, l’amico chiarisce: Dai carabinieri ma solo informalmente. Pamela, l’amico chiarisce: «Dai carabinieri ma solo informalmente»Dopo la profanazione a Strozza, la nota del legale di Francesco Dolci: «Nei suoi confronti ripetute e quasi quotidiane minacce, lesioni personali, aggressioni». ecodibergamo.it La rabbia della mamma di Pamela: Le amiche l'hanno lasciata solaGianpaolo Soncin mi aveva detto al telefono che le voleva bene, che aveva attenzioni per lei. Mi sembrava gentile, ma poi si è rivelato un mostro. Così Una Smirnova, la madre di Pamela Genini, la ... ilgiornale.it