Spara alla moglie ma colpisce il televisore poi si presenta da solo dai carabinieri
Un uomo ha sparato alla moglie durante una lite in casa, ma per errore ha colpito il televisore. Poi, invece di restare, si è consegnato ai carabinieri da solo. La discussione tra i due è degenerata e, accecato dalla rabbia, l’uomo ha tirato fuori la pistola e ha sparato. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente. Ora è in caserma, mentre gli investigatori cercano di capire cos’è successo davvero.
Litiga con la moglie e, accecato dall'ira, impugna la pistola che tiene nascosta in casa e inizia a sparare. I colpi, fortunatamente, non raggiungono la donna ma il televisore e gli arredi. Adesso per un 57enne di Casal di Principe (Caserta) sono scattati gli arresti per tentato femminicidio. È accaduto tutto oggi, 2 febbraio, a Casal di Principe. Tra i coniugi sarebbe scoppiata una lite e l'uomo ha iniziato a sparare. I proiettili hanno colpito un televisore e non ci sono stati feriti. La donna è riuscita a mettersi in salvo e ha chiamato i carabinieri.
