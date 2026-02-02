Spara alla moglie ma colpisce il televisore poi si presenta da solo dai carabinieri

Un uomo ha sparato alla moglie durante una lite in casa, ma per errore ha colpito il televisore. Poi, invece di restare, si è consegnato ai carabinieri da solo. La discussione tra i due è degenerata e, accecato dalla rabbia, l’uomo ha tirato fuori la pistola e ha sparato. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito gravemente. Ora è in caserma, mentre gli investigatori cercano di capire cos’è successo davvero.

Litiga con la moglie e, accecato dall'ira, impugna la pistola che tiene nascosta in casa e inizia a sparare. I colpi, fortunatamente, non raggiungono la donna ma il televisore e gli arredi. Adesso per un 57enne di Casal di Principe (Caserta) sono scattati gli arresti per tentato femminicidio. È accaduto tutto oggi, 2 febbraio, a Casal di Principe. Tra i coniugi sarebbe scoppiata una lite e l'uomo ha iniziato a sparare. I proiettili hanno colpito un televisore e non ci sono stati feriti. La donna è riuscita a mettersi in salvo e ha chiamato i carabinieri.

Una lite domestica si è conclusa con un episodio grave: un uomo ha accoltellato la moglie in casa e si è presentato insanguinato ai carabinieri.

Nella notte tra 12 e 13 gennaio, a Cameri, si è verificato un grave episodio di violenza domestica.

# Omicidio-suicidio a Cameri: anziano spara alla moglie e si toglie la vita ## La pistola era regolarmente detenuta: a lanciare l'allarme il figlio della coppi Il muretto grigio a garantire la privacy, il giardino curato, una villetta come tante qui a Cameri. E' dietro qu - facebook.com facebook