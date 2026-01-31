Autovelox su 11mila informalmente rilevati solo mille sono omologati
Su circa 11.000 autovelox segnalati dalle forze dell’ordine, solo un migliaio sono ufficialmente omologati. Dati alla mano, soltanto 3.800 dispositivi sono stati registrati sulla piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e poco più di mille rispettano i requisiti previsti per l’omologazione. Questo vuol dire che molti apparecchi in uso sulla strada non sono ufficialmente riconosciuti e potrebbero non essere affidabili. La questione mette in dubbio la validità delle multe e la regolarità delle oper
Su circa 11mila autovelox informalmente rilevati in Italia, solo poco più di mille risultano già conformi ai requisiti di omologazione, si tratta di meno del 10% dei dispositivi presenti sul territorio nazionale. È il dato che emerge dal censimento avviato dal Mit, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che restituisce un quadro trasparente e verificabile degli apparecchi in uso. Dei dispositivi individuati, infatti, appena 3.800 sono stati registrati sulla piattaforma ministeriale, mentre la maggior parte resta fuori dal perimetro ufficiale., Il Mit ha trasmesso il decreto autovelox al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Mimit, per la successiva notifica alla Commissione europea, nell’ambito della procedura TRIS che prevede una clausola di “stand still” di 90 giorni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
