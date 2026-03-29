Palle di fuoco in aumento a marzo Avi Loeb | Possibile legame con 3I ATLAS La NASA dice di non allarmarsi

A marzo si sono registrati numerosi avvistamenti di palle di fuoco nel cielo, un fenomeno che alcuni ricercatori collegano all'oggetto 3IATLAS. La NASA ha dichiarato di non ritenere il fenomeno motivo di preoccupazione. Il professor Avi Loeb ha suggerito una possibile connessione tra gli avvistamenti e l'oggetto in questione, senza fornire ulteriori dettagli.

L'anomalo aumento di avvistamenti di palle di fuoco nel cielo di marzo potrebbe essere associato a 3IATLAS, secondo il professor Avi Loeb. La NASA dice di non allarmarsi perché siamo in nella stagione dei bolidi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati 3I/ATLAS, Avi Loeb: “La NASA sbaglia, accelerazione non gravitazionale diversa dai loro calcoli”Un nuovo studio dedicato all'accelerazione non gravitazionale di 3IATLAS mostra risultati diversi da quelli pubblicati dalla NASA sul sito del Jet... 3I/ATLAS, livelli record di deuterio per Avi Loeb sono un possibile indizio tecnologico: “Serve alla fusione”Due recenti studi hanno evidenziato che 3IATLAS rilascia livelli significativi di deuterio, un isotopo dell'idrogeno considerato un combustibile... Contenuti e approfondimenti su Palle di fuoco in aumento a marzo Avi... Temi più discussi: Palla di fuoco nei cieli americani: meteorite causa il panico in Ohio; Pioggia di fuoco dagli USA: meteorite sfonda il tetto di una casa in Texas; Ricarica calibro 9,3×62 con palla Prvi partizan di 265 grani: il test; Classifica racchette Mario Tennis Fever: tutte le racchette Fever in ordine. Meteorite negli Stati Uniti: palla di fuoco avvistata in pieno giornoUn asteroide di 1,8 metri esplode sopra l’Ohio, frammenti cadono fino alla Pennsylvania e al Kentucky Un boato seguito da una palla di fuoco in pieno giorno ha attirato l’attenzione di testimoni negli ... liberoreporter.it Il boato, poi la palla di fuoco: meteorite di 7 tonnellate attraversa i cieli UsaLa lunga scia luminosa è stata avvistata in tutto il Nord America, dall'Ohio al Dakota del Nord, fino al Canada ... today.it Al bar kiwi di Milazzo… “palle” per tutti! Grazie mille per la gentile ospitalità. #LauraCastelliSindaco #Milazzo #catenodeluca #sindacodisicilia #tiamosicilia - facebook.com facebook