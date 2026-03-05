3I ATLAS Avi Loeb | La NASA sbaglia accelerazione non gravitazionale diversa dai loro calcoli

Un nuovo studio sull'oggetto 3IATLAS mette in discussione le stime della NASA riguardo all'accelerazione non gravitazionale. I ricercatori hanno analizzato i dati e scoperto che i risultati differiscono da quelli pubblicati dal Jet Propulsion Laboratory, che aveva attribuito l'accelerazione a cause gravitazionali. La discussione si concentra sull'interpretazione di questi dati e sulla loro validità.

Un nuovo studio dedicato all'accelerazione non gravitazionale di 3IATLAS mostra risultati diversi da quelli pubblicati dalla NASA sul sito del Jet Propulsion Laboratory (JPL). Il professor Avi Loeb ha commentato la ricerca, sottolineando che anche l'agenzia aerospaziale statunitense può sbagliare.

3I/ATLAS rilascia particelle più grandi delle comete: i nuovi calcoli di Avi Loeb sull’oggetto interstellareSecondo il professor Avi Loeb l'oggetto interstella 3IATLAS rilascia particelle di polvere con un diametro compreso tra 1 e 100 micrometri, più...

3I/ATLAS, studio smonta l’ipotesi astronave: “Accelerazione non gravitazionale e dimensioni da cometa”Un nuovo studio pubblicato su Research Notes of the AAS mostra che l'oggetto interstellare 3IATLAS ha un degassamento tipico da cometa e una...

