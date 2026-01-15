wta hobart 2026 cocciaretto accede alle semifinali eliminata raducanu

Al WTA di Hobart 2026, Elisabetta Cocciaretto si è qualificata per le semifinali, confermando un ottimo stato di forma. La giocatrice italiana ha superato il turno dopo aver eliminato Raducanu, avvicinandosi alla finale del torneo. Le semifinali si svolgeranno nelle prossime ore, con Cocciaretto tra le candidate a disputare la partita decisiva per il titolo.

Si sono delineate le semifinali del WTA di Hobart e tra le migliori quattro c’è Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana ha vinto il suo quarto di finale contro l’ungherese Anna Bondar, numero 75 della classifica mondiale, con un perentorio doppio 6-2 praticamente in un’ora e mezza di gioco. Una prestazione decisamente convincente per Cocciaretto, che torna in semifinale dopo quella raggiunta lo scorso luglio nel WTA 125 di Bastad. Adesso Cocciaretto se la vedrà in semifinale contro la croata Antonia Ruzic. La numero 71 del mondo ha sconfitto in due set la serba Olga Danilovic con il punteggio di 6-3 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

