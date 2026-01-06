Clima dalla siccità alle alluvioni Gli eventi estremi raddoppiati ovunque negli ultimi due anni

Negli ultimi due anni, si è osservato un significativo aumento degli eventi meteorologici estremi, che si manifestano con maggiore frequenza e intensità. Dalla siccità alle alluvioni, queste variazioni climatiche interessano ormai molte regioni, compreso l’Empolese. Questo trend evidenzia l’urgenza di approfondire le cause e adottare misure adeguate per fronteggiare le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Empoli, 6 gennaio 2026 – Eventi meteo estremi raddoppiati, anche nell’Empolese, nel giro di due anni. Focus su episodi alluvionali e siccità. I nuovi dati forniti da Green Report, che cita Legambiente, non lasciano spazio a tante libere interpretazioni. Citati l’Empolese e Montelupo. Partiamo dal quadro nazionale: gli eventi meteo estremi registrati nel corso del 2025 dall’Osservatorio città clima di Legambiente sono 376 – in crescita del 526% rispetto al 2015 – e la Toscana si piazza al terzo posto delle regioni più colpite con 41 eventi (+100% rispetto ai 21 del 2024, alcuni dei quali assai corposi proprio nell’Empolese come l’alluvione del marzo 2025), dietro soltanto a Lombardia (50) e Sicilia (44). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Clima, dalla siccità alle alluvioni. Gli eventi estremi raddoppiati (ovunque) negli ultimi due anni Leggi anche: Tg Green 25 Dicembre – Clima 2025 anno di eventi estremi, dalla siccità alle alluvioni Leggi anche: L’Italia stretta dagli eventi estremi, tra piogge, esondazioni e siccità. Quasi raddoppiati i casi legati a temperature record La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Clima, dalla siccità alle alluvioni. Gli eventi estremi raddoppiati (ovunque) negli ultimi due anni - Empoli, 6 gennaio 2026 – Eventi meteo estremi raddoppiati, anche nell’Empolese, nel giro di due anni. lanazione.it

Osservatorio Città Clima di Legambiente: 2025 secondo anno con più eventi meteo estremi in Italia, +5,9% rispetto al 2024 - Il 2025 è il secondo anno con più eventi meteo estremi in Italia negli ultimi 11 anni: 376 gli eventi meteo estremi registrati nella Penisola, +5,9% ... ravennanotizie.it

Città Clima, in crescita gli eventi estremi nel 2025 - Sono 376 gli eventi nella Penisola, +5,9% rispetto al 2024 Allagamenti, danni da vento ed esondazioni fluviali, temperature record (+94 ... msn.com

Puglia, siccità e caldo record nel 2025: agricoltura in sofferenza e allarme climatico - facebook.com facebook

Allagamenti, danni da vento, esondazioni, frane, temperature record e siccità stanno diventando sempre più frequenti e intensi, colpendo città, territori e comunità da Nord a Sud. Leggi il bilancio di #cittàclima legambiente.it/comunicati-sta… #crisiclimatica x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.