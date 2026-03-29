Nella partita di pallanuoto femminile di serie A2, la squadra di Ancona ha ottenuto la sua undicesima vittoria consecutiva battendo la squadra di Napoli con il punteggio di 21-14. La vittoria permette alla formazione di consolidare la posizione di comando nel girone sud, rimanendo a punteggio pieno e rafforzando la propria leadership nel campionato.

Le doriche superano con il punteggio di 21-14 le Napoli Lions ribadendo con autorità la leadership del girone sud del torneo cadetto La partita è ricca di gol, undici solo nel primo tempo in cui realizzano Campitelli, poi Tortora per le napoletane, quindi Dametto, Ianniello in superiorità, poi due reti di Altamura che danno il là alle doriche che infatti allungano ancora con Olivieri, risponde Anastasio in superiorità, quindi ancora Altamura e Dametto, infine nuovamente Ianniello per il 7-4 del primo intervallo. La Vela si aggiudica nettamente anche il secondo tempo: segnano Piermartini, poi Ianniello su rigore, quindi Olivieri, Bartocci, ancora due volte la scatenata Olivieri, poi Tortora in superiorità e al cambio di campo il punteggio è già 12-16. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Pallanuoto A2 femminile, la Cosma Vela Ancona doma le leonesse e centra l'undicesima vittoria consecutiva

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