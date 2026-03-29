Pagelle Juventus Women Fiorentina | fattore Capeta Schatzer spadroneggia VOTI

Da juventusnews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile, si sono affrontate Juventus Women e Fiorentina. Il match ha visto protagonisti diversi giocatori, con particolare attenzione ai voti attribuiti alle calciatrici delle due squadre. Tra le presenti, Capeta si è distinta come una delle più valutate, mentre Schatzer ha mostrato una prestazione dominante. I giudizi sui singoli sono stati comunicati attraverso le pagelle ufficiali.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Fiorentina. I voti e i giudizi alle protagoniste del ritorno delle semifinali Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Fiorentina. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 6.5 – La Juve, dopo De Jong, ha trovato un altro bel portiere Lenzini 6 – A volte salva, a volte concede Salvai 7 – Giganteggia al centro della difesa Harviken 6 – Patisce Janogy nel primo tempo, poi prende le misure. Dal 80? Kullberg SV Thomas 6 – In questo momento più affidabile di Krumbiegel Wälti 6 – La titolarità per allontanare il caso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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