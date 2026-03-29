Pagelle Juventus Women Fiorentina | fattore Capeta Schatzer spadroneggia VOTI

Nella sfida di ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile, si sono affrontate Juventus Women e Fiorentina. Il match ha visto protagonisti diversi giocatori, con particolare attenzione ai voti attribuiti alle calciatrici delle due squadre. Tra le presenti, Capeta si è distinta come una delle più valutate, mentre Schatzer ha mostrato una prestazione dominante. I giudizi sui singoli sono stati comunicati attraverso le pagelle ufficiali.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Fiorentina. I voti e i giudizi alle protagoniste del ritorno delle semifinali Coppa Italia femminile: pagelle Juventus Women Fiorentina. LA SINTESI DELLA PARTITA Rusek 6.5 – La Juve, dopo De Jong, ha trovato un altro bel portiere Lenzini 6 – A volte salva, a volte concede Salvai 7 – Giganteggia al centro della difesa Harviken 6 – Patisce Janogy nel primo tempo, poi prende le misure. Dal 80? Kullberg SV Thomas 6 – In questo momento più affidabile di Krumbiegel Wälti 6 – La titolarità per allontanare il caso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Women Fiorentina: fattore Capeta, Schatzer spadroneggia VOTI Articoli correlati Pagelle Fiorentina Juventus Women: colpaccio Capeta, la risposta di Canzi VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina... Pagelle Wolfsburg Juventus Women: Capeta spietata, le subentrate non convincono VOTIdi Mauro MunnoI voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League: pagelle Wolfsburg Juventus... Juventus women- Fiorentina Tutti gli aggiornamenti su Pagelle Juventus Women Temi più discussi: Le pagelle di Juventus-Sassuolo: Thuram si accende a intermittenza, Muric decisivo; Juventus-Sassuolo 1-1, le pagelle dei bianconeri; Pagelle Fiorentina-Inter 1-1: Pio Esposito bomber, Ndour domina, Thuram è un fantasma; Rakow-Fiorentina 1-2, le pagelle di CM: Parisi una certezza, gioiello Pongracic. Ndour molle e fortunato. Juventus Women - Fiorentina 2-1: Omarsdottir accorcia le distanze60' - Passata l'ora di gioco, dominio totale delle bianconere 57' - Beccari di testa, ma la porta è stregata. Rimessa dal fondo 52' - ANCORA CAPETA, 2-0. Waiti ... tuttojuve.com Pagina 2 | Juve Women-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaDopo la vittoria dell'andata, le bianconere di Canzi in campo per raggiungere l'ultimo atto della competizione tricolore ... tuttosport.com Le pagelle di Juventus Women Fiorentina I voti alle protagoniste del match - facebook.com facebook Le pagelle di Genoa Juventus Women Ancora tantissime insufficienze tra le bianconere I giudizi completi nel primo commento x.com