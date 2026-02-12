Pagelle Wolfsburg Juventus Women | Capeta spietata le subentrate non convincono VOTI

Questa sera il match di andata dei playoff di Women’s Champions League tra Wolfsburg e Juventus Women ha regalato sorprese e qualche delusione. Capeta si è fatta notare con una prestazione decisa e senza pietà, mentre le sostitute bianconere non sono riuscite a incidere come ci si aspettava. I voti delle giocatrici riflettono queste differenze: chi ha lasciato il segno e chi invece ha deluso le aspettative. La partita si è conclusa con un risultato che lascia aperti i giochi per il ritorno.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per l'andata dei playoff di Women's Champions League: pagelle Wolfsburg Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6 – Battuta dal rigore e dal super gol di Lindler su cui riesce solo a sfiorare Lenzini 6.5 – Endemann è un cliente brutto, la sua partita giusta Kullberg 7 – Una sola sbavatura in una partita ottima. Non fa rimpiangere Salvai. Esce per infortunio e la difesa ne risente. Dal 67? Calligaris 5.

