Pagelle Fiorentina Juventus Women | colpaccio Capeta la risposta di Canzi VOTI

Nella sfida tra Fiorentina e Juventus Women, sono state assegnate le pagelle alle giocatrici coinvolte nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile. Tra i protagonisti spicca il gol di Capeta, che ha dato un vantaggio importante alla squadra di casa. Le valutazioni sono state pubblicate per analizzare le prestazioni di tutte le atlete in campo e il punteggio finale della partita.

di Mauro Munno I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina Juventus Women. I voti e i giudizi alle protagoniste dell'andata delle semifinali Coppa Italia femminile: pagelle Fiorentina Juventus Women. LA SINTESI DELLA PARTITA De Jong 6.5 – Una solo vera parata su Bredgaard, l'altra la fa Calligaris al suo posto Lenzini 6 – Partita di grande sicurezza, concede qualcosa solo nel finale Salvai 6 – Sorpresa in un paio di occasioni da Janogy, comunque limitata Calligaris 7 – Ancora assist per Capeta, come con la Ternana, e un salvataggio provvidenziale. In crescita Bonansea 6 – Gioca una buona mezz'ora abbondante, poi dà forfait per un problema muscolare. Fiorentina-Juve Women: orario, diretta, formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaLa sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la ... Fiorentina-Juventus Women 0-2: raddoppio di Capeta, dopo la rete di Beccari24' – Fuori Johansen dentro Lombardi. Fiorentina: Fiskerstrand, Woldvik, Johansen, Janogy, Bredgaard, Orsi, Severini, Van Der Zanden, Faerge, Omarsdottir, Curmark ...