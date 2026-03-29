Ottavo risultato utile per la Pianese | le zebrette strappano un punto sul campo del Forlì

Da corrieretoscano.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Forlì e Pianese si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La gara si è disputata allo stadio “Tullo Morgagni”, senza reti segnate da entrambe le squadre. È il ottavo risultato utile consecutivo per la formazione ospite, che ottiene così un punto in trasferta.

FORLÌ – La trasferta allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì si conclude con un prezioso pareggio a reti inviolate per la Pianese. La formazione guidata da mister Birindelli conquista un punto che le permette di allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi, confermando l’ottima solidità strutturale del gruppo. Al termine di una gara dai due volti — più vivace e ricca di occasioni nella prima frazione, decisamente più bloccata ed equilibrata nella ripresa — le zebrette muovono ulteriormente la classifica. L’avvio di gara si dimostra subito vivace. Dopo appena un minuto e mezzo, i padroni di casa si affacciano in avanti con un’incursione di Selvini, tempestivamente chiuso in calcio d’angolo da Amey. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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