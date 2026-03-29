Ottavo risultato utile per la Pianese | le zebrette strappano un punto sul campo del Forlì

La partita tra Forlì e Pianese si è conclusa con un pareggio a reti inviolate. La gara si è disputata allo stadio “Tullo Morgagni”, senza reti segnate da entrambe le squadre. È il ottavo risultato utile consecutivo per la formazione ospite, che ottiene così un punto in trasferta.

FORLÌ – La trasferta allo stadio “Tullo Morgagni” di Forlì si conclude con un prezioso pareggio a reti inviolate per la Pianese. La formazione guidata da mister Birindelli conquista un punto che le permette di allungare a otto la striscia di risultati utili consecutivi, confermando l’ottima solidità strutturale del gruppo. Al termine di una gara dai due volti — più vivace e ricca di occasioni nella prima frazione, decisamente più bloccata ed equilibrata nella ripresa — le zebrette muovono ulteriormente la classifica. L’avvio di gara si dimostra subito vivace. Dopo appena un minuto e mezzo, i padroni di casa si affacciano in avanti con un’incursione di Selvini, tempestivamente chiuso in calcio d’angolo da Amey. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Ottavo risultato utile per la Pianese: le zebrette strappano un punto sul campo del Forlì Articoli correlati Pianese, ottavo risultato utile consecutivo contro la TorresDi Stefano nel finale impatta e frena le illusioni di vittoria per gli amiatini, passati a inizio gara con il gol di Fabrizi PIANESE: Filippis;... Calcio, il Forlì esce da Guidonia con un punto prezioso: terzo risultato utile consecutivoTerzo risultato utile consecutivo per il Forlì che, dopo Vis Pesaro e Pontedera, conquista punti anche contro il Guidonia Montecelio Mister... Altri aggiornamenti su Ottavo risultato Temi più discussi: Settore Giovanile: i risultati e i marcatori delle gare; Pari tra Monza e Venezia. Cesena show con Ashley Cole. Festa Palermo e il Padova saluta Andreoletti; Calcio, Eccellenza: con Limiroli e Terrani il Vigevano abbatte il Saronno (3-2); U18, l’Inter vince a Cesena e rimane in testa alla classifica: protagonista Konteh. Il Catanzaro non si vuole fermare, a Padova per l’ottavo risultato utile di fila: parla AquilaniIl Catanzaro è pronto a tornare in campo con un obiettivo chiaro: a Padova, nella gara di domani, bisognerà andare a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. I giallorossi arrivano alla sfida c ... strettoweb.com Nocerina-Palmese 1-2, ottavo risultato utile consecutivo per i ragazzi di GrimaldiQuarta vittoria esterna stagionale e ottavo risultato utile consecutivo per la Palmese che vince per 1-2 in casa della Nocerina, in un derby ricco di emozioni. Passano appena 36 secondi dall'inizio ... ilmattino.it Ottavo incontro del primo turno del torneo sui "CARATTERISTI". per votare ROSSELLA COMO per votare GEGIA Le votazioni durano 24 ore. Domattina alle 10 pubblicheremo il risultato e un nuovo incontro. Vai cor tango! #fblifestyles #largoarenula2 #co - facebook.com facebook || STAY! La canzone "STAY", uscita in occasione dell'ottavo anniversario degli Stray Kids, ha raggiunto 834.557 ascolti su Spotify senza alcuna promozione o campagna pubblicitaria! Inoltre, si aggiudica il titolo di miglior debutto del 2026 tra tutti gli artisti del x.com