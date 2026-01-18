Pianese ottavo risultato utile consecutivo contro la Torres

La Pianese ha ottenuto il suo ottavo risultato utile consecutivo dopo aver pareggiato 1-1 contro la Torres. La partita, valida per il campionato, si è conclusa con un punto per entrambe le squadre, confermando la continuità di rendimento della formazione toscana. Di seguito i dettagli della formazione e il riepilogo della gara.

Pianese – Torres 1-1 PIANESE: Filippis; Ercolani, Amey, Chesti; Sussi, Bertini M. (37’st Peli), Simeoni (44’ st Colombo), Proietto, Martey (27’st Tirelli); Sodero (27’st Coccia), Fabrizi (37’st Balde). A disposizione: Bertini T., Reali, Gorelli, Chiavarino, Bigiarini, Masetti, Nicastro, Xhani. Allenatore: Birindelli. TORRES: Zaccagno; Fabriani (1’st Liviero), Antonelli, Nunziatini; Zecca (34’st Bonin), Giorico, Brentan (1’st Masala), Zambataro; Mastinu, Sala (1’st Di Stefano); Diakite (17’st Musso). A disposizione: Marano, Lunghi, Carboni, Dumani. Allenatore: Greco. ARBITRO: Enrico Eremitaggio di Ancona (Sbardella-Chimento) RETI: 14’ pt Fabrizi, 42’ st Di Stefano NOTE: Ammoniti Diakite, Antonelli, Martey, Masala, Fabrizi, Sussi PIANCASTAGNAIO – Pareggia la Pianese che, contro la Torres, conquista un altro buon punto e sale a quota 28 in classifica dopo appena ventidue giornate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it Leggi anche: La Pianese ci prova ma non sfonda. E’ il quinto risultato utile consecutivo Per la Pianese a Carpi un pari che vale il settimo risultato utile consecutivo

La Pianese ottiene un pareggio a Carpi, confermando il settimo risultato utile consecutivo. La partita si conclude 1-1, con un equilibrio che riflette la solidità del team ospite. La squadra continua a mantenere un buon rendimento, consolidando la propria posizione in classifica e dimostrando continuità nelle prestazioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Termina 1-1 con la Torres. Ottavo risultato utile consecutivo. Avanti così! #UsPianese #SerieCSkyWifi #PianeseTorres - facebook.com facebook

