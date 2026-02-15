Calcio il Forlì esce da Guidonia con un punto prezioso | terzo risultato utile consecutivo

Il Forlì ha ottenuto un punto in trasferta a Guidonia, dopo una partita combattuta che ha portato al terzo risultato positivo di fila. La squadra romagnola ha segnato due volte, ma il Guidonia ha risposto con altrettanti gol, portando il punteggio finale sul 2-2. Macrì aveva aperto le marcature al settimo minuto, ma Zuppel e Sannipoli hanno ribaltato il risultato prima dell’intervallo. La partita si è svolta in un campo difficile, dove entrambe le squadre hanno lottato fino alla fine.

Terzo risultato utile consecutivo per il Forlì che, dopo Vis Pesaro e Pontedera, conquista punti anche contro il Guidonia Montecelio Mister Alessandro Miramari cambia il minimo indispensabile nella sfida contro il Guidonia Montecelio, con Manetti che ritrova il suo posto da titolare dopo la squalifica, mentre non ce la fa Scaccabarozzi a recuperare al suo posto Selvini. Forlì che parte forte ed è subito pericoloso al 4° con un bolide di De Risio, bravo Avella in tuffo a deviare la conclusione velenosa del centrocampista biancorosso; Avella che però non può nulla pochi minuti più tardi, quando al 7° Manetti è bravo ad andare via di forza sulla destra e a pescare a centro area Macrì, che di piattone sinistro firma l'1 a 0.