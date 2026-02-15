Matelica stende Alcamo È l’ottava vittoria di fila

Matelica ha battuto Alcamo con un punteggio di 69 a 51, portando a otto le vittorie consecutive della squadra. La partita si è giocata davanti a un pubblico numeroso, con i padroni di casa che hanno dominato fin dall'inizio. Tra i protagonisti, Pilakouta ha segnato 17 punti, mentre Bonvecchio ha contribuito con 14. Alcamo ha faticato a tenere il ritmo e ha subito un netto sorpasso nel secondo quarto.

HALLEY THUNDER 69 ALCAMO 51 HALLEY THUNDER: Trzeciak 9, Cabrini 11, Bacchini, Chiovato 5, Battellini, Gramaccioni 6, Zamparini 3, Lo Russo, Bonvecchio 14, Lizzi 3, Offor 1, Pilakouta 17. All. Matassini. SICILY BY CAR GOLFOBASKET ALCAMO: Caliendo, Nikolic 2, Tempia, Mitreva, Russo 3, Schena 17, Vella 12, Thiam 2, Sarni 2, Nielacna 8, Kraujunaite 5. All. Ferrara. Arbitri: Paglialunga di Fabriano e Palazzo di Campobasso. Parziali: 19-14, 19-11, 21-11, 10-15. Ottava vittoria di fila (fra campionato e Coppa Italia) per le ragazze matelicesi che, dopo un avvio con le marce ridotte, sistemano la difesa e trovano il ritmo migliore in attacco.