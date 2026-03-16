NBA i risultati della notte 16 marzo | ottava vittoria consecutiva per i Thunder Pistons ko a Toronto Successi per Bucks e Knicks

Nella notte tra domenica 15 e lunedì 16 marzo si sono disputate sette partite della regular season NBA 2025-2026. I Thunder hanno conquistato la loro ottava vittoria consecutiva, mentre i Pistons sono stati sconfitti a Toronto. I match hanno visto anche vittorie per Bucks e Knicks, con risultati che si sono susseguiti tra le varie squadre.

Sette sono le partite disputate per la regular season 2025-2026 della NBA tra la serata italiana di ieri domenica 15 marzo e le prime ore di oggi lunedì 16 marzo: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto negli States. Ottava vittoria consecutiva per gli Oklahoma City Thunder (53-15) che battono i Minnesota Timberwolves (41-27) per 116-103 con 20 punti e 10 assist di Shai Gilgeous-Alexander e 21 puti di Chet Holmgren – 0 punti ma 12 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, con 32 punti di Julius Randle e 19 di Anthony Edwards tra le fila dei Timberwolves. Blitz esterno dei Dallas Mavericks (23-45) sui Cleveland Cavaliers (41-27) per 120-130 grazie ad un terzo quarto da 27-40 di parziale: 27 punti e 10 assist di Copper Flagg e 25 punti di Naji Marshall decisivi per i Mavericks – 26 punti di e 11 assist di Donovan Mitchell per i Cavs. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (16 marzo): ottava vittoria consecutiva per i Thunder, Pistons ko a Toronto. Successi per Bucks e Knicks Articoli correlati Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (22 gennaio): i Thunder superano i Bucks, vincono anche i Knicks ed i Pistons Leggi anche: Basket, i risultati della notte NBA (7 febbraio): i Pistons schiacciano i Knicks, vittorie anche per Celtics e Bucks Tutti gli aggiornamenti su NBA i risultati della notte 16 marzo... Temi più discussi: NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?; NBA, risultati della notte: OKC batte ancora Denver con super SGA, Knicks ko coi Clippers; Okc, forma playoff in arrivo. Detroit e Cleveland, sconfitte inaspettate; BM NBA TIME / Il recap della notte: i Thunder resistono ai Warriors, clamoroso tonfo dei Pistons contro i Nets - di Matteo Parma. NBA, i risultati della notte (16 marzo): ottava vittoria consecutiva per i Thunder, Pistons ko a Toronto. Successi per Bucks e KnicksSette sono le partite disputate per la regular season 2025-2026 della NBA tra la serata italiana di ieri domenica 15 marzo e le prime ore di oggi lunedì ... oasport.it NBA, i risultati della notte (13 marzo): Shai Gilgeous-Alexander trascina Oklahoma City Thunder, show da 51 di Luka Don?i?Si sono disputati nove match dell’NBA questa notte e il risultato di maggior peso arriva da Oklahoma City Thunder-Boston Celtics, dove i Thunder vincono ... oasport.it Boston Celtics (43-22) @ Oklahoma City Thunder (51-15) Inizio partita ore 02.30 I Boston Celtics affrontano gli Oklahoma City Thunder, campioni NBA in carica per la partita #66 di questa stagione, reduci dalla sconfitta a San Antonio e il calendario propone q - facebook.com facebook Thunder vs Nuggets è Shai Gilgeous-Alexander vs Nikola Jokic: finale splendido per una delle migliori partite dell'anno, con le due stelle protagoniste. #NbaTipo x.com