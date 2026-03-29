Orlandina-Akragas mister Catania | Ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo reagito e potevamo anche raddoppiare

Nel match di Coppa Italia tra Orlandina e Akragas, il mister della squadra di Catania ha dichiarato che la partita li ha messi in difficoltà, ma hanno reagito e avrebbero potuto anche segnare un ulteriore gol. Durante la gara, Casucci ha segnato un gol che ha garantito la qualificazione in semifinale. La formazione di Orlandina schierava Caserta, Galati, Ditale, Venuto, Sombra, Iuculano, Pratico, Nibali, Giaimo, Frisenda e Calabrese.

Soddisfatto il presidente Salvatore La Porta: “Abbiamo sofferto, poi un secondo tempo straordinario e un gol di Casucci di altra categoria. L’obiettivo resta l'Eccellenza, da qualsiasi strada” Orlandina: Caserta – Galati – Ditale – Venuto – Sombra – Iuculano – Pratico – Nibali – Giaimo – Frisenda – Calabrese. Allenatore: Roberto Letizia. A disposizione: Scinaldi – Scaffidi – Venuto – Calanni – Serio – Perlungo – Merendino – Galipo – LenzoAkragas Slp: Cagnina – Cammilleri – Vizzini – King – Cipolla – Messina – Marrone – Gatto – Unniemi – Casucci – Ten Lopez. Allenatore: Sebastiano Catania. A disposizione Akragas Slp: Manna – Ferotti –... 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Orlandina-Akragas, mister Catania: "Ci hanno messo in difficoltà, ma abbiamo reagito e potevamo anche raddoppiare" Articoli correlati Arteta a Sky: «L’Inter ci ha messo in difficoltà, ecco perché. Piazzati? Non abbiamo molto tempo per prepararli, ma cerchiamo di sfruttarli. Ambizioni? È presto»Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Kurtagic: "In regular season ci hanno messo in difficoltà, ora la sfida contro Milano-VallefogliaLe aspettative per le sfide dei Play Off Scudetto di Serie A1 Femminile si intensificano, con il confronto tra due formazioni storiche che si... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Orlandina Akragas mister Catania Ci... Temi più discussi: In Coppa Italia sfida da dentro o fuori per l’Akragas, mister Catania: È la partita più importante; Mister Catania elogia l’Akragas dopo il colpo esterno: Successo di carattere, non molliamo mai; Colpo Akragas a Scordia, Cipolla firma la vittoria e tiene vivo l’inseguimento al Priolo; Coppa Italia, ritorno da brividi: l’Akragas si gioca tutto a Capo d’Orlando. Akragas: il pari l’Orlandina vale la semifinale di Coppa ItaliaNel prossimo turno la squadra di Seby Catania dovrà vedersela con una tra Atletico Partinico, Calcio Santa Venerina ed il famigerato Priolo. grandangoloagrigento.it Coppa Italia, Orlandina-Akragas: Casucci scaccia l’incubo e garantisce la qualificazione in semifinaleNonostante le difficoltà iniziali, i biancazzurri sono riusciti a capitalizzare il risultato positivo del match d’andata. Il pareggio agguantato all'ultimo respiro permette alla formazione di staccare ... agrigentonotizie.it Akragas: il pari l’Orlandina vale la semifinale di Coppa Italia All'andata i ragazzi di Sebi Catania si sono imposti per 3-1... - facebook.com facebook