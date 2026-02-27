Kurtagic | In regular season ci hanno messo in difficoltà ora la sfida contro Milano-Vallefoglia

Durante la stagione regolare, la squadra ha incontrato difficoltà contro alcune avversarie, e ora si prepara per il prossimo impegno nei Play Off Scudetto di Serie A1 Femminile. La gara vedrà affrontarsi due formazioni storiche del campionato, pronte a confrontarsi in una sfida importante. La partita si svolgerà in un contesto di alta tensione e attesa tra le due squadre.

Le aspettative per le sfide dei Play Off Scudetto di Serie A1 Femminile si intensificano, con il confronto tra due formazioni storiche che si preparano a scrivere un nuovo capitolo della propria rivalità. La tensione cresce considerando le strategie e le performance già testate nelle fasi precedenti, rendendo ogni incontro decisivo per l’accesso alle semifinali del massimo campionato nazionale. L'attenzione si concentra sulla gara inaugurale dei quarti di finale, prevista per domenica 1 marzo alle ore 17.00, che si disputerà presso l’Allianz Cloud di Milano. Un confronto che si annuncia equilibrato, basato sulle recenti statistiche e sui risultati ottenuti durante la stagione regolare. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Kurtagic: "In regular season ci hanno messo in difficoltà, ora la sfida contro Milano-Vallefoglia Chiude lo storico negozio La Leonarda di Piazza Grande: “I cantieri della Garisenda ci hanno messo in difficoltà”Bologna, 4 febbraio 2026 – Dopo 11 anni di attività chiude ‘La Leonarda’, storico negozio dell’usato in via San Vitale. Volley Bergamo 1991, contro Macerata la passerella dell’ultima di regular seasonIn attesa della sfida di primo turno dei playoff con Scandicci, le rossoblù già certe del 7° posto ospitano le marchigiane in piena corsa per...