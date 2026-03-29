Ordigno bellico sulla spiaggia di Milazzo

Questo pomeriggio, alcune persone che passeggiavano sulla spiaggia di Milazzo, vicino allo stadio “Marco Salmeri”, hanno rinvenuto un ordigno bellico. L’oggetto è stato segnalato alle autorità, che sono intervenute sul posto per mettere in sicurezza l’area. La spiaggia è stata immediatamente transennata e sottoposta a controlli. Non si riportano danni a persone o altre strutture.

Un ordigno bellico è stato ritrovato questo pomeriggio sulla spiaggia di Milazzo. A scoprirlo alcune persone che stavano passeggiando lungo l'arenile nei pressi dello stadio “Marco Salmeri”. L'area è stata recintata dopo l'arrivo della polizia municipale. Si attende adesso l'intervento degli artificieri che dovranno prelevare l'ordigno, probabilmente risalente alla seconda guerra mondiale, per poi farlo brillare in sicurezza. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Ordigno bellico sulla spiaggia di Milazzo Articoli correlati Gli artificieri dell'esercito hanno fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato sulla spiaggiaVerificata l’assenza di persone e ricevuti i necessari riscontri, si è proceduto al brillamento controllato dell’ordigno Questa mattina a Cesenatico... Leggi anche: Un altro ordigno bellico ritrovato a Milazzo, area messa in sicurezza Altri aggiornamenti su Ordigno bellico Temi più discussi: Il ritrovamento sulla spiaggia fa scattare l'allarme bomba: in corso i controlli sul sospetto ordigno; Ordigno bellico ritrovato a Torrione, concluse le operazioni degli artificieri: riaperto il lungomare; Ordigno bellico ritrovato sulla spiaggia; Gli artificieri dell'esercito hanno fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato sulla spiaggia. Ravenna, allarme bomba in spiaggia: sospetto ordigno bellico a Lido AdrianoA Ravenna trovato un sospetto ordigno bellico nella zona sud della spiaggia di Lido Adriano. L’allarme è scattato questa mattina verso le 11, quando ... corriereromagna.it Ordigno bellico ritrovato sulla spiaggiaUna bomba a mano della Seconda guerra mondiale davanti al ristorante Gambero Rosso. Interverranno gli artificieri ... msn.com Italia Due. . CRONACA. TROVATO UN ALTRO ORDIGNO BELLICO AD EBOLI - facebook.com facebook Ravenna, allarme bomba in spiaggia: sospetto ordigno bellico a Lido Adriano x.com