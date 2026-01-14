Un altro ordigno bellico ritrovato a Milazzo area messa in sicurezza

Un altro ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale è stato rinvenuto a Milazzo, questa volta in via Marinaio d'Italia, vicino al campo sportivo. L'area è stata messa in sicurezza dalle autorità competenti. Si consiglia di evitare l’area e di seguire eventuali aggiornamenti ufficiali per garantire la sicurezza pubblica.

Ancora un ordigno risalente alla Seconda guerra mondiale ritrovato a Milazzo. Stavolta in via Marinaio d'Italia nei pressi del campo sportivo. In corso i controlli della polizia e della municipale che presidiano l'area in modo da evitare pericoli alla popolazione con l'ausilio degli artificieri.

