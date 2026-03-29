Ora legale fino a 80 milioni di risparmi per minori consumi nel 2026 | gli effetti se diventasse permanente

L'adozione dell'ora legale potrebbe portare a un risparmio di circa 80 milioni di euro nei consumi energetici entro il 2026. Le stime indicano che mantenere questa modifica permanente potrebbe ridurre i consumi di energia elettrica, influenzando i costi e l'uso delle risorse. La questione è al centro di discussioni tra le autorità e gli esperti del settore energetico.

Alle due di notte le lancette degli orologi in Italia si sono spostate avanti di 60 minuti per il ritorno dell’ora legale. Secondo le analisi di Terna, società che gestisce la rete elettrica di trasmissione nazionale, il nuovo orario comporterà un risparmio di circa 80 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica. Effetti benefici ci saranno anche sull’ambiente. Il risparmio con l’ora legale L’orario di primavera-estate rimarrà in vigore fino domenica 25 ottobre, con il ritorno all’ora solare. Terna ha calcolato che il ritorno all’ora legale porterà a un minor consumo di energia elettrica di circa 302 milioni di kWh, che equivalgono al fabbisogno medio annuo di 115 mila famiglie. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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