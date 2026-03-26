Ora legale 2026 quando cambia | 80 milioni risparmiati e progetto abolizione

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo 2026 si tornerà all’ora legale, con gli orologi che avanzeranno di un’ora alle 2 di notte, spostandosi alle 3. Questa modifica comporta la perdita di un’ora di sonno, ma permette di avere più luce durante le ore serali. Sono previsti risparmi energetici stimati in circa 80 milioni di euro. Contestualmente, è in corso un progetto per l’abolizione dell’ora legale.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 torna l’ora legale. Alle 2 di mattina gli orologi avanzano di un’ora, portandosi alle 3: si dorme un’ora in meno, ma si guadagna un’ora di luce in più la sera. Il prossimo appuntamento con il ritorno all’ora solare è fissato per domenica 25 ottobre. Lo spostamento delle lancette. Chi possiede ancora orologi a lancette o radiosveglie dovrà ricordarsi di regolarli manualmente, mentre smartphone, tablet e dispositivi digitali si aggiorneranno automaticamente, avendo già memorizzato il calendario con le date del cambio. Domenica sera, per fare un esempio concreto, il sole tramonterà “astronomicamente” attorno alle 18. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Articoli correlati

Ora legale 2026, il cambio dell'ora non verrà abolito ma reso permanente: risparmiati in bolletta 2,3 miliardiIl cambio dell’ora non piace quasi a nessuno, soprattutto quando le lancette devono essere spostate in avanti e si perde un’ora di sonno come con...

Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette avanzano di un’ora. Terna stima un risparmio energetico di 302 milioni di kWh e 80 milioni di euro per il periodo estivoIl passaggio all'ora legale 2026 avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo: alle ore 2:00 le lancette degli orologi dovranno essere...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ora legale 2026 quando cambia 80...

Temi più discussi: Ora legale 2026, quando cambia in Italia e perché continuiamo a spostare le lancette; Ora legale 2026, cambio sempre più vicino: quando e come spostare le lancette; In arrivo l'ora legale, lancette in avanti tra sabato e domenica; L'ora legale sta per tornare: quando spostare le lancette dell'orologio.

Torna l’ora legale 2026: quando scatta e come spostare le lancette. Ecco perché potrebbe essere l’ultima voltaLancette avanti di un'ora nella notte tra 28 e 29 marzo. Avviata indagine parlamentare sull'ora legale permanente. ilfattoquotidiano.it

Ora legale 2026, quando cambia l’orario in Italia? La data da segnare e cosa succede in EuropaC’è una data che, ogni primavera, torna a farsi notare tra sveglie, telefonini e piccoli cambi di abitudine. Anche nel 2026 l’ora legale arriva puntuale e, nonostante se ne discuta da anni, resta anco ... alphabetcity.it

STRAGE DI MONREALE: INSULTI, MINACCE E SPUTI CONTRO IL LEGALE DI UN IMPUTATO Clima tesissimo fuori dal tribunale di Palermo durante il processo per la strage di Monreale. L’avvocato Corrado Sinatra, difensore di uno degli imputati, è stat - facebook.com facebook

Ora legale, l’allarme: balzo di infarti e infortuni sul lavoro per l'alterazione del ritmo circadiano x.com