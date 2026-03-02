Petrolio sorveglianza digitale e investimenti | il dilemma della Cina sull' aiuto all' Iran

Il governo cinese ha espresso forti critiche riguardo all’uccisione di Alì Khamenei, definendola un atto che viola i principi delle Nazioni Unite. Nel frattempo, si discute di petrolio, sorveglianza digitale e investimenti, con il Medio Oriente che si agita mentre la Cina mantiene un atteggiamento di condanna senza ricorrere a azioni militari. La situazione coinvolge anche questioni legate alle relazioni con l’Iran.

Il Medio Oriente trema e la Cina alza la voce, ma non le armi. Il governo cinese ha usato toni durissimi per commentare l'uccisione di Alì Khamenei, parlando di un atto che "calpesta i principi della Carta delle Nazioni Unite". L'uccisione della Guida Suprema sotto il peso delle bombe. 🔗 Leggi su Today.it

Sul petrolio Cina e Iran fanno le scarpe a Putin. Ecco comeImmaginare Vladimir Putin con il piattino in mano e chiedere di comprare un po’ di petrolio può fare un certo effetto.

