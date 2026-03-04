Iran il piano americano dietro le quinte | contatti con i curdi per aprire un fronte di terra

Negli ultimi mesi, si sono intensificati i contatti tra funzionari americani e gruppi curdi nell’area. Le conversazioni sembrano avere come obiettivo l’apertura di un fronte di terra contro l’Iran. Le attività diplomatiche si svolgono in segreto, senza comunicati ufficiali, e coinvolgono diverse fonti anonime che riferiscono di incontri e accordi informali. La situazione rimane in evoluzione e senza dichiarazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Il conflitto contro l’ Iran non si sta giocando soltanto nei cieli. Dopo la fase iniziale degli attacchi aerei che hanno colpito installazioni militari e infrastrutture strategiche del regime, nelle capitali occidentali prende corpo una domanda che nessuno formula apertamente ma che circola sempre più spesso tra analisti e diplomatici: cosa accadrà se la guerra dovesse spostarsi anche sul terreno? È in questo spazio grigio che iniziano a emergere indiscrezioni su contatti tra Stati Uniti, ambienti dell’ intelligence americana e gruppi curdi ostili a Teheran. Non esiste un piano dichiarato, né una conferma ufficiale, ma diversi media internazionali parlano di colloqui e valutazioni strategiche che potrebbero trasformare il conflitto in qualcosa di molto diverso da una semplice campagna di bombardamenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

