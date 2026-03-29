Due smartphone di fascia alta si confrontano in una sfida dedicata alle fotocamere. Il primo modello monta una fotocamera principale da 35 mm con attenzione ai video e alla modalità ultra-wide, mentre il secondo si distingue per il teleobiettivo 10x. La competizione si concentra sulle capacità fotografiche e video di entrambi i dispositivi, senza pregiudizi o valutazioni personali.

La sfida tra il Vivo X300 Ultra, ammiraglia con fotocamera da 35 mm e focus sui video e sull’ultra-wide, e l’Oppo Find X9 Ultra, campione del teleobiettivo 10x, promette di essere una delle più interessanti dell’anno. Il Vivo X300 Ultra, equipaggiato con lenti Zeiss, sarà lanciato in Cina il 30 marzo e dovrebbe arrivare in Europa poco dopo. Grazie a un nuovo teleobiettivo estensore da 400 mm, offre lo zoom più lungo tra gli smartphone attuali, sebbene richieda un attacco ottico esterno. Oppo, invece, propone uno zoom ottico 10x integrato, garantendo una qualità molto solida senza accessori esterni. Oppo punta a impressionare con il suo teleobiettivo 3x, un dettaglio confermato di recente da Zhuo Shijie, dirigente dell’azienda, tramite Weibo. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Vivo X300 Ultra vs Oppo Find X9 Ultra: la sfida delle fotocamere top di gamma

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